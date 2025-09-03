Novo procedimento? Rosto de Eduardo Costa volta a chamar atenção em vídeo
Cantor declarou anteriormente que iria parar de fazer intervenções estéticas
Ele não para nunca! Eduardo Costa surpreendeu ao aparecer em vídeo cantando até na hora de cortar o cabelo. O cantor fez praticamente um show particular para o barbeiro, com direito a voz e violão.
O que também chamou atenção foi o rosto de Eduardo, que parece ter feito um novo procedimento estético.
"Ele está a cara do Kadu Moliterno", brincou Fabíola Reipert. Lembrando que, anteriormente, ele afirmou que iria parar de fazer intervenções.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas