Novo procedimento? Rosto de Eduardo Costa volta a chamar atenção em vídeo

Cantor declarou anteriormente que iria parar de fazer intervenções estéticas

Fabíola Reipert|Do R7

Ele não para nunca! Eduardo Costa surpreendeu ao aparecer em vídeo cantando até na hora de cortar o cabelo. O cantor fez praticamente um show particular para o barbeiro, com direito a voz e violão.


O que também chamou atenção foi o rosto de Eduardo, que parece ter feito um novo procedimento estético.


"Ele está a cara do Kadu Moliterno", brincou Fabíola Reipert. Lembrando que, anteriormente, ele afirmou que iria parar de fazer intervenções.




