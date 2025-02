Paixão pelo Batman! Cristiano, da dupla com Zé Neto, compra carro de luxo inspirado no super-herói Sertanejo se vestiu a caráter e desfilou com o veículo durante a festa de aniversário do filho

Fabíola Reipert|Do R7 21/02/2025 - 17h31 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share