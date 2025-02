Pedro Sampaio rompe ligamento do joelho em show e passará por cirurgia em breve

Durante um festival no Rio de Janeiro no último fim de semana, Pedro Sampaio caiu de uma estrutura no palco e teve que ser atendido às pressas. O cantor teve a perna imobilizada, mas voltou para terminar a apresentação. Depois de passar por exames, Pedro descobriu que rompeu o ligamento do joelho e precisará passar por uma cirurgia em breve. Veja o momento!