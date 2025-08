Pedro Scooby revelou que a esposa, Cintia Dicker, assumiu as suas despesas no início do relacionamento, que começou em 2019. "Ela ganhava em dólar, doía bem menos nela do que em mim. Ela [me] bancou", contou o surfista. Veja!



