Preta Gil começa tratamento experimental contra câncer nos EUA

Aos 50 anos, Preta Gil começou nesta terça-feira (10) um novo tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos. A cantora viajou dias antes para o país e, agora, faz parte de uma pesquisa clínica em Washington, com equipes que são referências mundiais. Lembrando que Preta foi diagnosticada em janeiro de 2023 com câncer no intestino que, depois, se espalhou pelo corpo. Ela já passou por uma cirurgia de 17 horas e fez quimioterapia.



