Rafa Brites dá dica e faz alerta para mulheres que viajam sozinhas: 'Fiquem seguras'
Apresentadora foi seguida por homem desconhecido até o andar onde estava em hotel nos EUA
Rafa Brittes passou por um sufoco durante uma viagem internacional em que estava sem a família. A apresentadora contou que foi para Nova York, nos Estados Unidos, a trabalho e ficou hospedada em um hotel muito grande.
Um dia, ela chegou tarde e um homem desceu do elevador no mesmo andar que ela. Segundo Rafa, ele não entrou em nenhum quarto e ficou enrolando no corredor, provavelmente para ver onde ela estava acomodada.
Rafa ficou com medo e, agora, aproveitou para contar o episódio em suas redes sociais para alertar as mulheres que viajam sozinhas. “Situação desagradável”, afirmou a apresentadora da RECORD. “Fiquem seguras”, avisou.
