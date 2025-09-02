Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Rafa Brites dá dica e faz alerta para mulheres que viajam sozinhas: 'Fiquem seguras'

Apresentadora foi seguida por homem desconhecido até o andar onde estava em hotel nos EUA

Fabíola Reipert|Do R7

Rafa Brittes passou por um sufoco durante uma viagem internacional em que estava sem a família. A apresentadora contou que foi para Nova York, nos Estados Unidos, a trabalho e ficou hospedada em um hotel muito grande.


Um dia, ela chegou tarde e um homem desceu do elevador no mesmo andar que ela. Segundo Rafa, ele não entrou em nenhum quarto e ficou enrolando no corredor, provavelmente para ver onde ela estava acomodada.


Rafa ficou com medo e, agora, aproveitou para contar o episódio em suas redes sociais para alertar as mulheres que viajam sozinhas. “Situação desagradável”, afirmou a apresentadora da RECORD. “Fiquem seguras”, avisou.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Rafa Brites

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.