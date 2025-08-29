Raul Gil revela que comprou cinco mansões no mesmo condomínio de luxo em SP
Casas do apresentador ficam em Itu, onde tem passado a maior parte do tempo lá desde que deixou a televisão
Raul Gil revelou que comprou cinco mansões no mesmo condomínio de luxo em Itu (SP). As casas do apresentador, de 87 anos, têm piscinas e quadras grandes.
É lá onde ele tem passado a maior parte do tempo desde que deixou a televisão. Recentemente, Raul recebeu uma equipe da RECORD para falar sobre a polêmica envolvendo sua filha Nanci e a neta Raquel.
"Eu estava conversando com o filho dele. Ele [Raul] vai voltar [à mídia] com um canal na internet", comentou Fabíola Reipert.
