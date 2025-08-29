Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Raul Gil revela que comprou cinco mansões no mesmo condomínio de luxo em SP

Casas do apresentador ficam em Itu, onde tem passado a maior parte do tempo lá desde que deixou a televisão

Fabíola Reipert|Do R7

Raul Gil revelou que comprou cinco mansões no mesmo condomínio de luxo em Itu (SP). As casas do apresentador, de 87 anos, têm piscinas e quadras grandes.


É lá onde ele tem passado a maior parte do tempo desde que deixou a televisão. Recentemente, Raul recebeu uma equipe da RECORD para falar sobre a polêmica envolvendo sua filha Nanci e a neta Raquel.


"Eu estava conversando com o filho dele. Ele [Raul] vai voltar [à mídia] com um canal na internet", comentou Fabíola Reipert.




