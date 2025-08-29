Raul Gil revela que comprou cinco mansões no mesmo condomínio de luxo em SP

Raul Gil revelou que comprou cinco mansões no mesmo condomínio de luxo em Itu (SP). As casas do apresentador, de 87 anos, têm piscinas e quadras grandes.

É lá onde ele tem passado a maior parte do tempo desde que deixou a televisão. Recentemente, Raul recebeu uma equipe da RECORD para falar sobre a polêmica envolvendo sua filha Nanci e a neta Raquel.

"Eu estava conversando com o filho dele. Ele [Raul] vai voltar [à mídia] com um canal na internet", comentou Fabíola Reipert.

aqui!