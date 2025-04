Recém-casada, Ana Maria Braga revela escolha de não morar com Fábio Arruda

Em nova entrevista, Ana Maria Braga falou sobre o casamento recente com Fábio Arruda, que tem 54 anos. A apresentadora, de 76 anos, disse que eles se conheceram em 2021 nos bastidores da televisão. Fábio, inclusive, já trabalhou como motorista na ** RECORD **. Atualmente, ele gerencia as redes sociais de Ana Maria. "As mulheres amam essa coisa de eu estar com um gatão", brincou a apresentadora. Ela ainda revelou que os dois adotam um estilo de casamento moderno, com cada um morando na sua própria casa.



