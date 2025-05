Saiba o valor do seguro para Tom Cruise fazer cenas sem dublê

Ele insiste em dispensar dublês e já até se machucou! Nos filmes, Tom Cruise já escalou em penhascos, ficou pendurado em um avião em pleno ar e fez outras tantas cenas de pura adrenalina. Segundo especialistas, o valor do seguro do ator custa 3% do orçamento dos projetos em que participa. É apólice milionária que se fala? Veja mais informações com a Tina Roma!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!