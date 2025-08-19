Saiba quais são as acusações que Tirullipa enfrenta pelo Ministério Público do Ceará
Humorista foi denunciado por importunação sexual contra três mulheres na Farofa da Gkay
Tirullipa foi denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual contra três mulheres. Ele foi acusado de praticar, forçadamente, atos libidinosos com as vítimas em uma festa, a Farofa da Gkay, que aconteceu no Ceará. Durante uma brincadeira, Tirullipa teria puxado a parte superior dos biquínis das mulheres. Agora, o Ministério Público do Ceará não quer que ele seja beneficiado por acordos. Acompanhe!
