Samara Felippo se posiciona e ironiza nova tendência de bebês reborn

Com a febre do bebê reborn, a internet tem se dividido entre apoios e críticas. Samara Felippo fez questão de ironizar as mulheres que se dizem "mães" do boneco hiper-realista, que simula um recém-nascido. Em vídeo, ela falou sobre as vantagens de ter um bebê reborn. "Não come e não chora, na hora do cansaço, é só deixar em cima da cama", exempificou a atriz. "Você só gasta com cremes, fralda, talco e mamadeira se for uma otária", disparou. Lembrando que, recentemente, Graciele Lacerda anunciou que estava cuidando de Benício, um bebê reborn.



