Saory Cardoso pede carro grande para levar os filhos que quer ter com Dudu Camargo



Depois de enfrentar um desafio automobilístico em São Roque (SP), Dudu Camargo visitou o Museu do Carro na cidade e mostrou os veículos de luxo que dão o que falar. O batmóvel, réplica do carro do Batman, comprado por Neymar por R$ 5 milhões, também estava lá!



Além dele, o local exibia os veículos icônicos do 'Scooby-Doo', 'Barbie' e até da Fórmula 1. Como foi a grande vencedora do desafio contra o amado, Saory Cardoso queria escolher um carro para chamar de seu, e ela pediu que fosse bem grande para caber os filhos que teria com Dudu. Eita, casalzão!



E rolou até beijo para fechar o dia de aventura com chave de ouro. Lembrando que os dois se envolveram durante A Fazenda 17 , e Dudu foi o grande campeão do reality rural.





