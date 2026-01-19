Logo R7.com
Saory Cardoso pede carro grande para levar os filhos que quer ter com Dudu Camargo

Casal enfrentou um desafio automobilístico em São Roque (SP), nesta segunda-feira (19), durante o Balanço Geral

Fabíola Reipert|Do R7

Depois de enfrentar um desafio automobilístico em São Roque (SP), Dudu Camargo visitou o Museu do Carro na cidade e mostrou os veículos de luxo que dão o que falar. O batmóvel, réplica do carro do Batman, comprado por Neymar por R$ 5 milhões, também estava lá!

Além dele, o local exibia os veículos icônicos do 'Scooby-Doo', 'Barbie' e até da Fórmula 1. Como foi a grande vencedora do desafio contra o amado, Saory Cardoso queria escolher um carro para chamar de seu, e ela pediu que fosse bem grande para caber os filhos que teria com Dudu. Eita, casalzão!

E rolou até beijo para fechar o dia de aventura com chave de ouro. Lembrando que os dois se envolveram durante A Fazenda 17, e Dudu foi o grande campeão do reality rural.


