Sindicato dos Artistas faz nota de repúdio após estrelismo de Sophie Charlotte: 'Falta de respeito'

Após o ataque de estrelismo de Sophie Charlotte, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro divulgou uma nota de repúdio contra a atitude da atriz. Durante uma gravação no terminal Bandeira, em São Paulo, ela teria pedido que os figurantes não se aproximassem dela. "Falta de respeito com a categoria", afirmou o Sindicato. O presidente da entidade, Hugo Gross, destacou a importância dos profissionais para produções televisivas e criticou a postura da emissora em que Sophie Charlotte trabalha — que afirmou que não reconhece o episódio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!