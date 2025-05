Sônia Lima revela por que Silvio Santos se recusou a ir ao seu casamento

Em entrevista recente, Sônia Lima revelou o motivo de Silvio Santos não ter ido ao seu casamento com Wagner Montes. Segundo a ex-jurada do programa do apresentador, ele não aprovava a relação dos dois e costumava dar conselhos amorosos. Para compensar a ausência, Silvio mandou Carlos Alberto de Nóbrega para representá-lo no evento.



