Sumida das redes sociais, Anitta teria pegado infecção após cirurgia plástica

Anitta enfrenta uma recuperação delicada após supostas complicações de uma cirurgia plástica, um lifting no rosto, feita nos Estados Unidos. A cantora segue afastada dos palcos e das redes sociais. Segundo informações, ela precisou até assinar um termo de responsabilidade para conseguir retornar ao Brasil. A assessoria de Anitta negou que o procedimento tenha trazido complicações, mas confirmou que ela gastou mais uma vez para cuidar da beleza. "As assessorias sempre negam", opinou Fabíola Reipert.



