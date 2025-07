Suzy Camacho é indiciada por desvio de R$ 42 milhões das contas do ex-marido

A ex-atriz Suzy Camacho foi indiciada pelo desvio de mais de R$ 42 milhões do ex-marido, o empresário Farid Curi. Ele faleceu há três anos e foi supostamente isolado dos filhos por Suzy, que também teria realizado movimentações financeiras suspeitas com a ajuda do irmão. Os filhos do empresário alegam, ainda, que ela se aproveitou da saúde debilitada e deu medicação excessiva para ele. A defesa de Suzy nega as acusações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!