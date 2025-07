Tony Salles é criticado na internet por faltar ao aniversário de 15 anos da filha

Tony Salles foi criticado pelos internautas por faltar ao aniversário de 15 anos da sua filha, Giulia. Scheila Carvalho, mulher do artista e mãe da adolescente, falou em suas redes sociais o porquê da ausência do marido: “Alguém tem que trabalhar”. O casal está junto desde a época do É o Tchan. Assista ao vídeo!



