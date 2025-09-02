Logo R7.com
Val Marchiori passa por cirurgia para remover tumor da mama: ‘Correu tudo bem’

Socialite gravou vídeo na cama do hospital e contou que vai focar em sua recuperação nos próximos dias

Fabíola Reipert|Do R7

Após dar início ao tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori passou por uma cirurgia para remover o tumor. “Correu tudo bem”, declarou a socialite. "Cirurgia deixa a gente muito mexida, até emocionalmente", completou.


A socialite gravou um vídeo na cama do hospital e contou que vai focar em sua recuperação nos próximos dias e, depois, continuará os cuidados. "Primeiro passo para a minha cura", declarou Val.


Recentemente, a socialite veio a público para contar que havia descoberto a doença.




