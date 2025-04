Val Marchiori reverte venda de carro de luxo em leilão para pagar dívida com banco

Val Marchiori conseguiu reverter na Justiça a venda de um carro de luxo, que tinha sido leiloado para pagar uma dívida de mais de R$ 500 mil com um banco. Os advogados da socialite alegaram irregularidades e, agora, pedem a anulação completa da arrematação do veículo. A pessoa que comprou o carro não pagou à vista, e o valor deve ser devolvido.



