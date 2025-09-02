Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Vera Fischer fala sobre nova fase da vida: 'Sou simples e gosto muito de mim'

Em cartaz com uma peça sobre etarismo, a atriz destacou a paixão pelo teatro em entrevista ao Domingo Espetacular

Fabíola Reipert|Do R7

Em entrevista exclusiva a Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular, Vera Fischer abriu o coração e falou sobre a nova fase de vida e o sucesso no teatro.


Em cartaz com uma peça sobre etarismo, a atriz está com 73 anos e revelou como encara os desafios da idade sem perder o pique.


"Quando você sobe no palco, você se transforma, é uma magia", confessou. "Tenho uma criança interior que aflora muito. Sou simples e gosto muito de mim mesma", completou Vera.




