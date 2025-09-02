Vera Fischer fala sobre nova fase da vida: 'Sou simples e gosto muito de mim'
Em cartaz com uma peça sobre etarismo, a atriz destacou a paixão pelo teatro em entrevista ao Domingo Espetacular
Em entrevista exclusiva a Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular, Vera Fischer abriu o coração e falou sobre a nova fase de vida e o sucesso no teatro.
Em cartaz com uma peça sobre etarismo, a atriz está com 73 anos e revelou como encara os desafios da idade sem perder o pique.
"Quando você sobe no palco, você se transforma, é uma magia", confessou. "Tenho uma criança interior que aflora muito. Sou simples e gosto muito de mim mesma", completou Vera.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas