Cruzeiro de Zeca Pagodinho terá 19 bares a bordo para o público Eventos no navio que leva o nome do cantor ocorrerão em dezembro

Olha a moda de fazer cruzeiro aí, gente! Zeca Pagodinho, que comemorou recentemente os seus 65 anos de idade, anunciou que um cruzeiro vai levar o seu nome e deve acontecer em dezembro deste ano.

O que chamou a atenção do público não foram nem as atrações musicais, mas, sim, a quantidade de bares dentro do navio: serão 19 estações dedicadas à bebedeira.

“Ele gosta mais de um bar do que de um cruzeiro”, brincou Fabíola Reipert.

Os ingressos estão à venda para os fãs que quiserem participar da viagem.