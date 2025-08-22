Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram? Entenda Separados desde fevereiro, os dois foram vistos de mãos dadas e deixaram o local juntos, levantando suspeitas de reconciliação Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h50 ) twitter

Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram vistos juntos Reprodução/Instagram/@dadodolabella

Parece que Wanessa Camargo e Dado Dolabella podem estar vivendo mais um capítulo do relacionamento cheio de idas e vindas...

Separados desde fevereiro deste ano, os dois foram vistos de mãos dadas ao deixarem um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, reacendendo os rumores de reconciliação.

De acordo com informações do jornal Extra, o encontro aconteceu há cerca de 15 dias. Na ocasião, Wanessa estava acompanhada de amigas na parte interna do bar, enquanto Dado circulava pela área externa, onde encontrou alguns conhecidos.

Ainda segundo a publicação, o ator teria demonstrado surpresa ao ser informado de que a ex-namorada também estava no local. No entanto, a reação não convenceu os amigos próximos, especialmente porque Dado mora no Leblon, um bairro bem distante da Barra — o que levantou suspeitas de que o encontro pode não ter sido tão acidental assim... 🤔

‌



Após trocarem algumas palavras, os dois deixaram o local juntos no carro dele.

Vale lembrar que Wanessa e Dado já ficaram cerca de 20 anos afastados, antes de retomarem o relacionamento — que, por sua vez, passou por mais um término no início deste ano. Agora, ao que tudo indica, o casal estaria se reaproximando mais uma vez.

‌



Será que o amor falou mais alto? 👀

