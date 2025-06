Só relíquia: coleção de 200 carros clássicos esquecidos em galpão empoeirado vai a leilão Jaguar, BMW, Porsche, Mercedes e Lotus de várias décadas estavam em celeiro de fazenda do Reino Unido Garagem R7|Raphael HakimeOpens in new window 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coleção com cerca de 200 carros antigos vai a leilão hoje no Reino Unido Divulgação/Tewkesbury Auction Centre

Se você é fã de clássicos e/ou antigos, escuta essa! Um colecionador guardava cerca de 200 carros raros em um galpão de uma fazenda de Gloucestershire, no Reino Unido. Depois de décadas de abandono, o celeiro foi descoberto e, agora, essas relíquias vão a leilão pelo Tewkesbury Auction Centre, no que pode ser o maior leilão desse tipo já realizado no Reino Unido.

“Divulgamos o total de 170 carros porque é o que sabemos”, explica o leiloeiro Finley Hutchings, “mas acreditamos que possa haver mais de 200 carros, o que pode ser a maior descoberta de celeiro do país.”

A coleção conta com veículos que deveriam ter ido a um museu, o que nunca se concretizou. A decisão de vender veio depois que o proprietário abandonou o projeto do museu e colocou a propriedade à venda.

Hutchings observa: “A coleção precisa ser vendida. Ele não pode gastar dinheiro para mover todos eles, então é hora de se desfazer deles.”

‌



Entre essas raridades empoeiradas, as marcas britânicas e alemãs se destacam, com itegns como Triumph, alguns MGs, Jaguar, Mercedes-Benz, VW, um Bentley Turbo R e um Aston Martin DBS.

Para os fãs, ainda tem um Alfa Romeo Spider, uma série de Peugeots 205s e até um Fiat 500 original, um Citroen BX e um Ford Sierra XR4x4.

‌



Lista de carros do Leilão

Leilão de carros antigos

Se interessou? O certame ocorre neste sábado (28) e será organizado pela Tewkesbury Auction Centre, uma casa de leilões do Reino Unido. Ah, nada de lances online, tudo presencial.

Ainda dá para visitar e ver os carros entre 9h e 10h no horário local. Os lances, porém, começam pontualmente às 10h. Não tem preço mínimo, já que todos os veículos serão negociados nesta ocasião.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.