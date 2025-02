Academia, bike e pilates: Gaby Amarantos mostra rotina de exercícios que a fez eliminar 25 quilos

Gaby Amarantos perdeu 25 quilos desde que mudou os hábitos e fez questão de mostrar a rotina de exercícios que a fez eliminar peso. A cantora não curte ficar o dia inteiro na musculação e, por isso, também aposta no pilates e no passeio de bicicleta. Mas nem tudo foram flores: Gaby também foi cobrada nas redes sociais sobre o “amor próprio” que dizia ter em relação à antiga aparência. "Gente, deixa a mulher ser do jeito que ela quiser", defendeu Keila Jimenez.