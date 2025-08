Alcione se pronuncia e desmente rumores de que estaria com problemas de saúde

Alcione se pronunciou nas redes sociais desmentindo boatos que estaria com problemas de saúde. A cantora veio a público dizer que está ótima e tirou apenas uns dias para descansar com a família. A querida “Marrom” ainda declarou: “Estou saudável, estou bem!”. Veja!



