Alexandre Pato presenteia filho de 9 meses com réplica de carro de R$ 2 milhões

Alexandre Pato decidiu investir em um presente bastante original para seu filho de 9 meses. O pequeno Benjamin ganhou nada menos do que uma réplica, em versão mini, da Mercedes preta do pai, avaliada em R$ 2 milhões. O bebê é filho de Rebeca Abravanel com o jogador, que publicou uma foto dos dois carros lado a lado na garagem. Veja!