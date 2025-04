Angelina Jolie planeja abrir ateliê de moda e design na Avenida Paulista, em SP

Angelina Jolie esteve no Brasil na semana passada e não foi à toa! Ela planeja abrir um ateliê de moda e design em São Paulo. O local será usado para ajudar jovens artistas que estejam precisando de um incentivo. "Ela vai abraçar projetos para levar a arte adiante", explicou Keila Jimenez. A artista americana já estaria até em contato com um prédio que está sendo construído na região da Avenida Paulista. Lembrando que Angelina tem um espaço com projeto semelhante em Nova York, nos Estados Unidos.