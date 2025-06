Bebê ginasta? Jade Barbosa anuncia primeira gravidez e diz que não vai abandonar o esporte

Vem aí um bebê ginasta? Jade Barbosa anunciou nas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Leandro Fontanesi. A medalhista olímpica ainda não revelou o sexo do bebê, mas disse que não pretende abandonar o esporte e o trabalho como estilista. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!