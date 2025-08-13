Logo R7.com
Beyoncé ganha Emmy de melhor figurinho por performance no show 'Beyoncé Bowl'

Cantora recebeu o reconhecimento ao lado da estilista japonesa Shiona Turni, que ficou responsável pelos looks

Keila Jimenez|Do R7

Magnífica! Beyoncé conquistou um prêmio Emmy pelos figurinos usados na performance do show 'Beyoncé Bowl', feito para um streaming. A estilista responsável pelos looks foi a japonesa Shiona Turni. "Essa apresentação deu o que falar", relembrou Keila Jimenez.

