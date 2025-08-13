Beyoncé ganha Emmy de melhor figurinho por performance no show 'Beyoncé Bowl'
Cantora recebeu o reconhecimento ao lado da estilista japonesa Shiona Turni, que ficou responsável pelos looks
Magnífica! Beyoncé conquistou um prêmio Emmy pelos figurinos usados na performance do show 'Beyoncé Bowl', feito para um streaming. A estilista responsável pelos looks foi a japonesa Shiona Turni. "Essa apresentação deu o que falar", relembrou Keila Jimenez.
