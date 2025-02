Cena de filme! Dua Lipa dança com o namorado Callum Turner em frente à Torre Eiffel

Dia terrível para os solteiros! Isso porque, além de encantar os fãs com o seu estilo de vida ‘viajante’, Dua Lipa ainda protagonizou uma verdadeira cena de filme ao lado do namorado, o ator Callum Turner. Os dois foram filmados dançando e se beijando em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França. A cantora está na cidade para acompanhar a Semana de Moda em Paris, mas o amor do casal não passou despercebido. “Acho que ele já está noivo dela”, apostou Keila Jimenez. Veja!