Comprometida, Jojo Todynho 'dá a vida' para pegar buquê no casamento da prima

No casamento de sua prima, a cantora Jojo Tadinho se destacou ao pegar o buquê após um grande esforço. Ao contrário de tentativas anteriores, ela se posicionou bem e agarrou o buquê quando foi lançado. Jojo correu em direção ao namorado Tiago para celebrar a conquista. Durante a ocasião, ela não hesitou em empurrar as concorrentes para garantir seu sucesso. A prima de Jojo ficou feliz, pois havia jogado o buquê para ela.



