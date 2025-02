Deborah Secco anuncia que vai retirar próteses de silicone para interpretar caminhoneira

Para viver sua próxima personagem no cinema, Deborah Secco vai retirar as próteses de silicone que tem nos seios. Segundo a atriz, o seu corpo atual não tem a ver com o da caminhoneira que viverá nas telonas. "Ela não poupa esforços, e nem o corpo, para fazer uma personagem", comentou Keila Jimenez. "Ela já raspou o cabelo, já fez de tudo", relembrou.