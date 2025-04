Dona de hit sobre aceitação, Meghan Trainor diz que emagreceu 30 quilos com medicamento injetável

Meghan Trainor, conhecida pelo hit 'All About That Bass', que fala sobre a aceitação do corpo, revelou ter usado medicamentos injetáveis para perder 30 quilos. A aparência da cantora chamou a atenção durante premiação da Billboard, onde ela ganhou o troféu de 'Hitmaker'. Ao ser questionada pela mudança, Meghan reclamou sobre o foco estar em seu corpo e não no prêmio que tinha acabado de receber. "Talvez, se ela não tivesse feito a música sobre o peso dela ser legal, e depois ter emagrecido, a galera não perguntasse", cutucou Keila Jimenez.