Edson, da dupla com Hudson, perde faceta de dente ao comer frango caipira

Irmão do Zacarias? Edson, da dupla com Hudson, perdeu a faceta de um dente ao comer frango caipira a caminho de um show. O cantor apareceu com o “buraco” em vídeo nas redes sociais e fez piada da situação. Ele ainda conseguiu arrumar um dentista de emergência para lidar com o perrengue antes de subir ao palco. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!