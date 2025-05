Eduardo Costa confessa que está infeliz após fazer transplante capilar

Eduardo Costa revelou que está insatisfeito após fazer um transplante capilar. Isso porque o atual visual careca não está agradando o cantor. Segundo Eduardo, ele já foi careca quando mais jovem, mas, agora, não está se sentindo bem com a própria aparência. Porém, ele disse que não vai usar boné ou chapéu para cobrir a cabeça enquanto aguarda o resultado do procedimento estético.



