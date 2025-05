Felipe Araújo recebe ajuda de Jorge, da dupla com Mateus, para pedir Lara Prado em casamento

Felipe Araújo surpreendeu Lara Prado com um pedido de casamento durante um show! O cantor contou com a ajuda de Jorge, da dupla com Mateus, para organizar a surpresa. Os dois estavam juntos há alguns anos e, é claro, rolou o tão esperado "sim" com direito a anel. Veja como foi!



