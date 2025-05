Fernanda Montenegro se emociona ao prestigiar a veterana no teatro Ítala Nandi

Fernanda Montenegro fez questão de ir ao teatro para prestigiar e apoiar a atriz Ítala Nandi, que está comemorando 65 anos de carreira com a peça 'Paixões Proibidas'. Após o espetáculo, as duas se emocionaram e ressaltaram a importância da luta que travam pelo respeito à categoria de atrizes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!