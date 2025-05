Ferrugem perde 35 quilos e mostra o antes e depois nas redes sociais

Ferrugem usou as redes sociais para mostrar o antes e depois de seu corpo após perder 35 quilos. Segundo ele, a mudança corporal o ajudou a recuperar o fôlego nos shows. Em 2020, o cantor chegou a perder 26 quilos, mas, com o ‘efeito sanfona’, acabou ganhando de volta o que havia perdido. Recentemente, com o apoio da esposa, Thaís Vasconcellos, além de acompanhamento médico e rotina de exercícios, Ferrugem conseguiu atingir o objetivo.



