Filha de Neymar, Mavie se diverte ao calçar os sapatos de Bruna Biancardi

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, apareceu se divertindo ao tentar calçar os sapatos da mãe. "Toda criança faz isso", comentou Keila Jimenez. A pequena explodiu o fofurômetro em registro publicado por Bruna, que está se preparando para comprar o enxoval de Mel, fruto do relacionamento com o jogador, nos Estados Unidos.



