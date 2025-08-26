Gincanas, chinelo e doces: Giulia Be dá detalhes de casamento com Conor Kennedy no RJ

Giulia Be deu mais detalhes sobre o casamento com Conor Kennedy, marcado para junho de 2026, no Rio de Janeiro. Enquanto foca na produção de seu novo álbum, a cantora disse que a cerimônia durará dois ou três dias e deve combinar tradições brasileiras e norte-americanas. Teremos discursos, gincanas durante a festa, a tradicional mesa imensa de doces e até chinelo de lembrancinha. Veja!



