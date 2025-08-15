Logo R7.com
Honra para a Boiadeira! Ana Castela vai cantar o Hino Nacional em jogo da NFL em SP

Outra atração do evento será a colombiana Karol G, que vai fazer um show durante o intervalo

Keila Jimenez|Do R7

Verdadeira honra! Ana Castela vai cantar o hino nacional em jogo da NFL, em São Paulo. A outra atração do evento será a colombiana Karol G, que vai fazer um show durante o intervalo. O evento de futebol norte-americano acontece no dia 5 de setembro. Veja!

