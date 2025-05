Katy Perry passa perrengue em show após sutiã de figurino se romper

"Estou achando que tem figurinista hoje procurando emprego em algum lugar", brincou Keila Jimenez. Isso porque Katy Perry pode ter mandado embora o responsável pela roupa que abriu durante um show de sua turnê. Enquanto corria pelo palco, a cantora foi surpreendida pelo fecho do sutiã, que se rompeu. Ela contou com a ajuda de um membro da equipe para consertar a peça na hora, mas deve ter contado os segundos para aquilo acabar. Veja o momento!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!