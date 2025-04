Márcio Garcia dá desconto de R$ 50 milhões para vender mansão com vista privilegiada do RJ

Após a falta de interesse dos compradores, Márcio Garcia precisou fazer uma “pechincha” no imóvel que está vendendo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro O valor inicial era de R$ 260 milhões, mas, agora, terá o desconto de R$ 50 milhões. A mansão tem seis mil metros quadrados e uma das vistas mais lindas da capital carioca. “Já teve oferta de R$ 170 milhões, mas o Márcio disse ‘não’”, explicou Keila Jimenez. Além disso, são 18 banheiros, escritório para 20 pessoas, duas academias, três cozinhas e sistema movido a energia solar.