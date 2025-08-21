Marketing ou confusão? Clipes de Zé Neto e Cristiano aparecem nas redes sociais de Zé Felipe
Vídeos da dupla surgiram de maneira misteriosa nas mídias do sertanejo, que disse estar muito honrado
Será que foi propaganda? Videoclipes de Zé Neto e Cristiano apareceram nas plataformas digitais do cantor Zé Felipe. As publicações da dupla surgiram de maneira misteriosa nas mídias sociais do filho de Leonardo, que disse estar muito honrado por ter o prestígio dos colegas. Zé Neto e Cristiano responderam a Zé Felipe e agradeceram a divulgação. A ação enlouqueceu os internautas e deixou uma pergunta no ar: vem nova parceria por aí? Confira o vídeo!
