Membro da família de Faustão doou fígado e rim para o apresentador

Faustão continua internado e intubado devido a uma infecção bacteriana. Nos últimos dias, ele passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim, já que o órgão transplantado em 2024 não funcionou como o esperado. Fausto vinha fazendo sessões de hemodiálise enquanto aguardava a cirurgia. Segundo Keila Jimenez, os órgãos vieram de um único doador, que é parte da família de Faustão. Os médicos constataram uma pequena melhora no quadro do comunicador, mas preferiram mantê-lo no hospital.



