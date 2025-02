Produtor junta as vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo em versão do hit ‘De Quem É a Culpa?’ Dueto inédito será lançado em breve e foi autorizado pelas famílias dos sertanejos, que cederam as gravações individuais

Keila Jimenez|Do R7 15/01/2025 - 13h57 (Atualizado em 15/01/2025 - 13h56 ) twitter

