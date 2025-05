Reynaldo Gianecchini muda visual e assume loiro platinado; veja o resultado

Reynaldo Gianecchini ou Jão? O galã de novelas usou as redes sociais para mostrar o novo visual: um loiro platinado. Teve gente que aprovou e disse que ele rejuvenesceu, enquanto outra parte dos fãs preferia a versão morena. "Lindo até do avesso", elogiou Keila Jimenez. O ator revelou que, após a luta contra o câncer, passou por muitas mudanças nos fios. Veja o resultado!



