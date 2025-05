Robert De Niro se emociona ao ganhar Palma de Ouro e chuva de aplausos no Festival de Cannes

Aos 81 anos, Robert De Niro se emociona ao ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025. O ator consagrado foi aplaudido pelo auditório por bastante tempo e recebeu o troféu das mãos de Leonardo DiCaprio. "Foi pelo conjunto da obra", explicou Keila Jimenez. "Para mim, ele é um dos maiores [do cinema]", completou a jornalista. Assista ao momento!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!