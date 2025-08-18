Saiba como foi a festa de R$ 1 milhão de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal (RJ)
Comemoração de 30 anos da atriz durou até às cinco horas da manhã e foi marcada por celebridades com looks chamativos
Que festança! Bruna Marquezine comemorou os 30 anos na última sexta (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e convidou 200 pessoas. A festa de 30 anos da artista durou até às cinco horas da manhã e foi marcada por celebridades com looks chamativos. A entrada dos famosos foi separada por VIP's e Super VIP's. Saiba mais
