Saiba como foi a festa de R$ 1 milhão de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal (RJ)

Comemoração de 30 anos da atriz durou até às cinco horas da manhã e foi marcada por celebridades com looks chamativos

Keila Jimenez|Do R7

Que festança! Bruna Marquezine comemorou os 30 anos na última sexta (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e convidou 200 pessoas. A festa de 30 anos da artista durou até às cinco horas da manhã e foi marcada por celebridades com looks chamativos. A entrada dos famosos foi separada por VIP's e Super VIP's. Saiba mais

