Saiba quem são os homens mais bonitos do planeta segundo nova lista baseada na proporção áurea

Beleza é relativa? Para quem trabalha com a proporção áurea, não! Segundo uma nova lista, produzida a partir do cálculo feito por um computador, o britânico Aaron Taylor-Johnson ficou com o primeiro lugar e é o homem mais bonito do mundo. Em segundo lugar, está o ator Lucien Laviscount, famoso pela série ‘Emily in Paris’ e pelo affair com Shakira. E a terceira posição ficou com Paul Mescal, que viverá o Gladiador nas telonas em breve. Confira!